Ціни на нафту відступають перед 'миротворцем' Трампом

Попри анонсовані перемовини США можуть вдарити по Ірану.

Ціни на нафту зранку 5 лютого впали більш ніж на 1 долар за барель після того, як США та Іран домовилися провести переговори в Омані в п'ятницю, 6 лютого. Це послабило побоювання щодо порушення постачання на світовий ринок іранської нафти, повідомляє Reuters.

За даними порталу investing, станом на 10:19 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,21 долара - до 68,25 долара за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 1,12 долара - до 64,02 долара за барель.

Журналісти зазначають, що ціни на нафту 4 лютого підскочили приблизно на 3% після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про те, що заплановані на п'ятницю переговори між США та Іраном можуть зірватися. Однак пізніше того ж дня представники обох сторін заявили, що переговори відбудуться в п'ятницю, хоча теми для обговорення ще не визначені.

"Ціна на нафту впала через зниження премії за геополітичний ризик на тлі новин про переговори між США та Іраном в Омані в п'ятницю", - пояснив генеральний директор енергетичної консалтингової компанії XAnalysts Мукеш Сахдев.

Втім видання, посилаючись на інформацію від офіційних осіб США та Ірану, дає зрозуміти, що, попри анонсовані перемовини, обидві сторони далекі від компромісу. Reuters зазначає, що Іран готовий обговорювати з західними країнами свою ядерну програму, включаючи збагачення урану, тоді як США також хочуть включити до порядку денного питання про балістичні ракети Ірану, його підтримку збройних угруповань на Близькому Сході та ставлення до власного народу. У зв'язку з цим експерти очікують нового зростання цін на нафту.

"Ймовірно, що ці переговори виявлять нові розбіжності, і премія за ризик знову зросте найближчим часом", – пояснив Сахдев.

При цьому журналісти зазначають, що попри майбутні переговори, існують побоювання, що президент США Дональд Трамп все ж виконає свої погрози завдати удару по Ірану, який є одним з найбільших у світі виробників нафти.

Видання додає, що потенційний військовий конфлікт може вплинути на експорт нафти членами ОПЕК з Перської затоки. Річ у тім, що близько п'ятої частини світового споживання нафти проходить через Ормузьку протоку, що лежить між Оманом та Іраном. Інші члени ОПЕК - Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт та Ірак, як і Іран - експортують більшу частину своєї нафти через цю протоку.

Наприкінці січня США стягнули на Близький Схід потужне військове угруповання. Тепер президент США Дональд Трамп має вирішити, як саме його використати проти Ірану.

Міністр оборони Саудівської Аравії принц Халід бін Салман під час закритого брифінгу у Вашингтоні підтримав можливий удар США по Ірану, заявивши, що відмова Дональда Трампа від реалізації погроз лише посилить іранський режим.

Водночас Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї попередив, що будь-яка атака на країну викличе регіональний конфлікт.

