Ціна на мідь опустилася нижче важливого порогу: скільки коштує метал зараз

Відзначається, що ціни на сировинні товари різко впали.

Мідь стрімко падає. Інвестори зосередилися на зростанні запасів і зниженні інтересу з боку китайських покупців.

Видання Bloomberg пише, що зниження цін відбулося після падіння на 3,2% під час попередньої сесії, коли з'явилися нові ознаки ослаблення попиту на китайському спотовому ринку, в той час як запаси на складах Лондонської біржі металів в Азії різко зросли.

Зростання запасів свідчить про те, що трейдери перенаправили поставки, призначені для США, на склади Лондонської біржі в інших країнах після падіння премій в Штатах, сказав аналітик пекінської компанії Guoyuan Futures Co Фань Жуй.

Проте, є ознаки стійкого попиту з боку китайських енергомереж. Державна електромережева корпорація Китаю, найбільший покупець міді в країні, оголосила про 35%-е збільшення інвестицій в основні засоби до 4,4 млрд доларів в січні в надвисоковольтні мережі і гідроакумулюючі електростанції.

Це відповідає 40%-му зростанню бюджету витрат на наступні п'ять років, що може стимулювати попит на мідь.

Станом на 5:18 за київським часом ціна на мідь впала до 12 953,50 долара за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштував 12,95 долара.

При цьому агентство Reuters пише, що ціни на сировинні товари - від срібла і золота до нафти і міді - різко впали, оскільки глобальна напруженість ослабла після телефонної розмови лідерів Китаю і США, які також повинні провести переговори з Іраном на цьому тижні.

Так, спотове золото відступило від майже тижневого максимуму на початку сесії, впавши на 2%, а спотове срібло різко обвалилося відразу на 15%.

Крім того, ціни на залізну руду також впали на 2%, що обумовлено високими запасами.

Ціни на метали - останні новини

30 січня ціни на золото, срібло і мідь різко впали після досягнення рекордних максимумів на тижні. Інвестори рознервувалися через згасання надій на агресивне зниження процентних ставок в США і стабілізацію курсу долара.

Зростання курсу американської валюти робить метали, ціни на які встановлені в доларах, дорожчими для власників інших валют, що може вплинути на попит.

