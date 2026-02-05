Трамп чітко заявив Путіну, що він не мав права нападати на Україну, - Венс

При цьому глава Білого дому припустив можливість співробітництва з РФ, якщо інтереси з нею в чомусь співпадають.

Президент США Дональд Трамп чітко заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що він не мав права вторгатися в Україну.

Про це сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він підкреслив, що Трамп визнав, що Путін не мав права нападати на Україну, але при цьому припустив можливість співробітництва з країною, якщо інтереси з нею частково збігаються.

"Ми спробуємо це припинити, але можуть бути й сфери співпраці", - сказав він.

Віцепрезидент пояснив такий підхід тим, що зовнішня політика Трампа базується на принципі "Америка понад усе" та прагматизмі.

Венс запевнив, що позиція Трампа - не поділ світу на "друзів" і "ворогів", а робота з союзами та інтересами.

"Можна не погоджуватися з країною в більшості питань, але шукати спільне в окремих. Ключова відмінність підходу Трампа - готовність говорити з будь-ким, яка є інструментом завершення конфліктів", - зазначив Венс.

Переговори по Україні

29 січня Трамп особисто звернувся до Путіна з проханням тиждень не бити по Україні, на що той нібито погодився. "Я особисто просив Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста протягом тижня, поки стоять сильні холоди. Він погодився це зробити", - сказав Трамп.

4 лютого Трамп заявив, що домовленість про так зване "енергетичне перемир'я" з РФ укладалася з неділі по неділю. "Перемир'я було з неділі до неділі. Воно вже закінчилося. І Путін дотримав свого слова", - сказав Трамп.

