Долар і євро пішли на зниження: свіжий курс валют в обмінниках та банках

Продати долар можна в середньому за курсом 42,90 грн, а євро – 50,70 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 5 лютого, подешевшав на 10 копійок і становить 43,40 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,90 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 2 копійки і складає 51,48 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,70 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,17 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,05 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,23 грн/євро, а курс продажу - 51,05 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 5 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 43,17 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,04 гривні за один євро, тобто гривня втратила 9 копійок.

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначила, що долар на світовому ринку знаходиться під тиском. Це відбивається і на валютному курсі в Україні, тому гривня найближчим часом може трохи укріпитися або протриматися у вузькому діапазоні.

