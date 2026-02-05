В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів з РФ та США, – Умєров

Підсумки щодо зустрічі стануть відомі згодом.

Українська делегація розпочала другий день переговорів з Росією та Сполученими штатами в Абу-Дабі.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров.

"Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій. Підсумки – згодом", – написав він.

Відео дня

Мирні переговори: що відомо

Нагадаємо, українська сторона вже другий день зустрічається з перемовниками з Росії за участі США в Абу-Дабі. Вчора після зустрічей президент України Володимир Зеленський повідомив. що найближчим часом між Києвом та Москвою відбудеться обмін військовополонених. Також він вчергове закликав партнерів до тиску на РФ, щоб завершити війну в Україні.

Напередодні зустрічі видання ​​Politico з посиланням на українські та американські джерела повідомляло про ознаки того, що ці переговори можуть бути більш багатообіцяючими, ніж заведено вважати. Також співрозмовники видання відзначають, що відбулися зміни в настрої і тоні з боку Росії за столом переговорів.

Вас також можуть зацікавити новини: