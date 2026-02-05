Удар РФ по Києву: є поранені, пошкоджено житлові будинки і дитсадок (фото, відео)

Унаслідок чергового удару російських окупантів по Києву поранено двоє люде1, є пошкодження житволих будинків.
Про наслідки ворожого обстрілу станом на ранок 5 лютого повідомив мер Києва Віталій Кличко. "Двоє постраждалих у столиці. В Соломʼянському районі одну жінку медики госпіталізували, ще одній надали допомогу на місці", - заявив він.
Крім того, у Солом’янському районі внаслідок падіння уламків БпЛА було вибито вікна в двох житлових будинках, пошкоджено фасади будівель та припарковані в дворах автомобілі. Обійшлося без пожежі.
"Також уламки впали біля торговельного центру. Та за ще однією адресою - там пошкоджені фасади та вибило вікна в дитячому садочку та житловому будинку", - повідомив міський голова.
У Шевченківському районі уламки впали на дах чотириповерхової офісної будівлі, внаслідок чого сталося загоряння.
У Дарницькому районі зафіксоване падіння уламків біля кафе, розташованого в житловому будинку.
"В Оболонському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на стоянку сталося загоряння автомобілів", - повідомив Кличко.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ заявили, що у ніч на 5 лютого росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, а також 183 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - Росія, Донецьк - тимчасово окупована територія України. Близько 110 із них - "Шахеди".
"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 156 ворожих БпЛА", - повідомили у Повітряних силах.
Зафіксовано влучання балістичних ракет та 22 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.
Удари росіян по Україні
Як повідомляв УНІАН, 4 лютого російська загарбницька армія обстріляла касетними снарядами місто Дружківка Донецької області. Ворог поцілив просто по базару, де вранці завжди є масове скупчення людей. Повідомлялося про сімох загиблих та 15 поранених.
Крім того, ворог скинув на Дружківку дві авіабомби, унаслідок чого було пошкоджено промзону, три багатоповерхівки та три приватні будинки.