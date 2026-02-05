Росіяни тиснуть одразу з двох напрямків: військовий розповів про ситуацію під Покровськом

Ворог дуже наростив використання БпЛА "Молнія", повідомив Борисенко.

На найгарячішому Покровському напрямку ворог намагається просуватися малими піхотними групами, активно застосовуючи при цьому не лише дрони, а й навіть бронетехніку. Про це в ефірі каналу Ми - Україна розповів начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко.

"Противник намагається просуватися з боку Покровська в напрямку Гришиного, це смуга відповідальності 7 корпусу швидкого реагування. І також намагається просувати свої війська поодинокими малими піхотними групами від Родинського в напрямку Білицького. Це смуга оборони 1 корпусу Національної гвардії "Азов"", - зазначив військовий.

За його словами, на цьому напрямку противник дуже наростив використання БпЛА "Молнія" - українські бійці їх знищують "просто десятками за добу".

"Дуже багато їх летить, проте погода поки що дозволяє ефективно відпрацьовувати зенітними перехоплювачами, і "Молнії" знищуються просто в неймовірній кількості", - каже Борисенко.

Крім того, розповів він, ворог застосовує артилерійське озброєння і бронетехніку, яку українські захисники успішно знищують.

"І все це зупиняє ворога в його намаганні просуватися на тих напрямках, де він накопичив свої сили", - додав Борисенко.

Ситуація на фронті

Як повідомляв раніше УНІАН, за словами командира 54-ї окремої механізованої бригади ім. гетьмана Івана Мазепи Вадима Чернія, в районі Сіверська ворог переважає у 7-10 разів. Він розповів, що українські захисники продовжують утримувати вигідні рубежі перед містом. Сам Сіверськ знаходиться під вогневим контролем Сил безпілотних систем та підрозділів артилерії.

Також ми писали, що росіяни в Костянтинівці намагаються застосувати успішну схему з Покровська. Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, в районі Костянтинівка-Дружківка вони активізують кампанію повітряного перехоплення, створюючи умови для майбутніх наступальних операцій. Українські військові розповіли, що дальність дії російських безпілотників значно збільшилася в 2025 році, що ускладнює просування українських сил в Костянтинівці.

