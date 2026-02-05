У росіян на фронті катастрофа через Starlink, все управління лягло, - Флеш

На багатьох ділянках зупинені штурмові дії, повідомив радник міністра оборони.

У російських окупантів катастрофа на фронтах у зв’язку з відключенням Starlink. Про це у своєму Telegram-каналі заявив радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов.

"У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії", - наголосив він.

Флеш зазначив, шо стосовно наших військ з'ясували, що "були проблеми у тих, хто неоперативно подав списки на приватні Starlink".

Відео дня

"Процес обробки триває", - додав Бескрестнов.

Starlink на фронті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня на тлі все активнішого використання терміналів Starlink у російських ударних дронах компанія SpaceX почала реалізовувати комплекс заходів щодо відрізання росіян від цього супутникового зв'язку.

Згодом міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що в Україні буде створено "білий список" терміналів Starlink. Лише термінали з цього списку зможуть працювати на території нашої країни.

Пізніше у російських окупантів по всьому фронту відключилися Starlink, про що масово повідомляли російські навколовійськові блогери.

Вас також можуть зацікавити новини: