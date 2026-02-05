Окупант обробляють дрони отруйними речовинами, - військова

Коваль закликала цивільних українців не намагатися самостійно оглядати місця падіння дронів, а повідомляти військових.

Російські окупанти обробляють отрутою свої дрони перед запуском, особливо "Шахеди". Про це сказала майстер відділення ударних безпілотних комплексів 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр Тамара Коваль в етері Новини.LIVE

"Для своєї безпеки ми не контактуємо з ворожими дронами, навіть якщо вони не детонували", - зазначила вона.

При цьому військова додала, що українські військові ніколи не використовують подібних "брудних" методів.

Відео дня

Коваль закликала цивільних українців не намагатися самостійно оглядати місця падіння дронів, а повідомляти військових.

"Жодний дрон, який невідомо звідки взявся, взагалі не треба чіпати", - підкреслила вона.

Російські дрони на війні проти України

Вчора командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко назвав дрон, яким росіяни гатять по логістиці і артилерії ЗСУ. Військовий сказав, що зараз росіяни застосовують в парі з розвідувальними дронами й ударні, приміром, такі як "Ланцет". Федоренко розповів, що ворог запускає "Ланцет" вздовж логістичного маршруту ЗСУ, або направляють в район, де раніше вони могли виявити українську артилерію.

Ще раніше повідомлялося, що РФ завдала удару "Шахедом" на Starlink по стоянці гелікоптерів біля Кропивницького. Ці дрони летіли майже над землею, щоб їх не бачили радіолокаційні системи.

Після цього, 31 січня стало відомо, що компанія SpaceX почала вживати перших контрзаходів проти використання росіянами терміналів Starlink для ударів дронами по Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: