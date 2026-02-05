У 'ПриватБанку' подешевшала валюта: курс долара і євро 5 лютого

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,48 грн, а євро – 51,28 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 5 лютого, подешевшав на 13 копійок і становить 43,32 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і становить 51,30 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,72 гривні, а євро - за курсом 50,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер залишився на рівні 43,48 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також подешевшав на 27 копійок і складає 51,28 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 5 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 43,17 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,04 гривні за один євро, тобто гривня втратила 9 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 43,40 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,90 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 2 копійки і складає 51,48 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,70 гривні за євро.

