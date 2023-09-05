Заняття проводяться на п'ятьох станціях метрополітену.

У Харкові 4 вересня стартував навчальний процес у метрополітені, для цього там облаштували 60 класів.

Як повідомляють у міській раді Харкова, навчання понад тисячі учнів проводиться на п'ятьох станціях метрополітену – "Перемога", "Університет", "Метробудівників", "Тракторний завод" та "Академіка Павлова".

Воно організоване у дві зміни – з 09:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00, тобто в одному кабінеті в один день зможуть навчатися два класи. Два-три дні школярі навчатимуться офлайн, в інші – онлайн. Щодня у дітей буде по три основні уроки. Для молодшої школи – це читання, математика та письмо, для середньої – українська мова і література, математика та історія. Інші предмети вони вивчатимуть онлайн. Тривалість уроків становитиме 30-45 хвилин залежно від віку учнів.

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Дітей, яким це необхідно, до станцій метро підвозитиме шкільний автобус у присутності педагога, а після уроків розвозитиме назад. У місті для цього розробили 34 маршрути.

Учнів, які навчатимуться у метро, годуватимуть за рахунок міського бюджету. Також на станціях працюватимуть охорона, психологи та медики, які за потреби зможуть надати дітям необхідну допомогу.

Класи на станціях метро облаштували з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням, розрахованим на 20 дітей.

За інформацією директора департаменту освіти міськради Ольги Деменко, станом на 31 серпня було сформовано 60 класів, з яких 23 – для першокласників.

Вона зазначила, що в резерві є ще вісім класів, і набір на навчання офлайн триватиме протягом року.

"Класи для навчання у метро сформували тимчасові – з учнів різних шкіл. За бажанням кожна дитина може повернутися до своєї школи на онлайн-навчання. У кабінетах працюватимуть вчитель та тьютор, який зустрічатиме та проводжатиме дітей, займатиметься з ними під час перерви та обіду. На перервах для дітей організують інтерактивні ігри", - розповіла Деменко.

Мер міста Ігор Терехов заявив, що бажання навчатися у метро також виявляють і учні старшої школи. Один такий клас вже сформовано минулими вихідними.

Він додав, що найближчим часом в Індустріальному районі планується розпочати будівництво бомбосховища, розрахованого на 450 учнів.

Навчання харківських школярів під час війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії навчання у закладах освіти Харкова та області проводилось дистанційно.

Цьогоріч 7 липня Рада оборони області ухвалила рішення про відновлення традиційного офлайн навчання у закладах, де є бомбосховища, що відповідають стандартам. У Харкові навчальний рік вирішили розпочати у дистанційному режимі. Місто часто потерпає від обстрілів росіян, особливо ракетами С-300, зреагувати на які обмаль часу. Також там відсутні бомбосховища для шкіл, що відповідають держстандартам.

Для того, щоб діти все ж таки могли навчатися очно, міська влада вирішила облаштувати класи у метрополітені.

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