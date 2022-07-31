Є певний перелік умов, за якими жінок не будуть призивати на службу до ЗСУ. Вони регламентуються законом, як у випадку і з військовозобов'язаними чоловіками.

Уже з 1 жовтня 2022 жінки в Україні - представниці певних професій - мають стати на військовий облік. Як неодноразово наголошували фахівці, як і військовозобов'язані чоловіки, під час дії воєнного стану в країні їх будуть призивати на службу в армію.

Проте, за законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", який регулює умови мобілізації жінок, вони можуть отримати відстрочку від призову згідно із статтею 23 цього документа.

Зокрема, згідно з законом, є кілька випадків, у яких військовозобов'язана отримає відстрочку від призову:

жінки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки з трьома та більше неповнолітніми дітьми, а також ті, які виховують дитину з інвалідністю або є опікуном особи з інвалідністю;

жінки, які мають неповнолітню дитину (дітей), а також чоловіка, що перебуває на військовій службі;

жінки, що є студентками, аспірантками та докторантками, які навчаються на денній або дуальній формах, а також наукові та педагогічні співробітниці;

жінки-нардепки та працівниці органів військового управління.

Як наголошується у законі, на військовозобов'язаних жінок поширюються ті самі правила, що і на чоловіків. Тож:

не призиватимуть заброньованих на період мобілізації та на воєнний час державними органами та підприємствами, перелік яких встановив Кабмін.

тимчасово непридатних, яких такими визнала військово-лікарська комісія.

Як писав УНІАН, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. В Україні оголошені воєнний стан та загальна мобілізація. На період дії воєнного стану чоловікам - громадянам України віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі країни.

Раніше в Міноборони заявили, що мобілізація триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, що ведуть оборону держави від окупантів.

За даними МВС понад 3 млн. громадян знаходиться на військовому обліку не за місцем їхнього проживання.

Як повідомляла раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр, питання про мобілізацію жінок в Україні зараз не стоїть. Вона підкреслила, що діє указ президента про мобілізацію, у якому прописана планова кількість людей, яких необхідно мобілізувати. Йдеться про велику кількість – сотні тисяч мобілізованих.

Раніше, в РНБО спростували найпоширеніші фейки про призов на службу жінок України.

Вас також можуть зацікавити новини: