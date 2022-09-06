Заступниця міністра оборони України спростувала популярні фейки про військовий облік жінок в Україні, який має розпочатися з 1 жовтня 2022 року.

1 жовтня 2022 року українським жінкам нікуди йти не треба.

Про це зазначила заступниця міністра оборони України Ганни Маляр в інтерв'ю телеведучій Маші Єфросиніній на її YouTube-каналі, відповідаючи на питання щодо військового обліку жінок в Україні.

"Навколо цієї теми багато ажіотажу, і це пов’язано з тим, що навесні 2021 року було ухвалено зміни до закону про військовий обов’язок та військову службу. Де чітко встановлено, що жінки, спеціальності яких перебувають у списку, стають на військовий облік. У законі України "Про військовий обов’язок та військову службу" йдеться, що жінки певного переліку професій зобов’язані стати на військовий облік з 1 жовтня. Але Генштаб та Міноборони пропонують змінити формулювання на "за бажанням". Погодитись на це має Верховна Рада. І Міноборони, і Генштаб стоять на тому, що це має бути добровільно. Якщо цього не станеться, закон відстрочать на рік", - пояснила Маляр, додавши, що наразі немає потреби збільшувати кількість жінок, які перебувають на військовому обліку.

Маляр також запевнила, що жінок із дітьми не можуть примусово змусити вставати на військовий облік та позбавити можливості виїжджати за кордон, аби врятувати дітей.

"Складно було собі уявити до 24 лютого, що жінки братимуть дітей та вивозитимуть їх від ракетних обстрілів. І тут постає питання. Якщо в сім'ї батьки військовозобов'язані та мають заборону на виїзд за кордон, або це мама-одиначка, то таким чином дитину ніхто не може вивести. І таким чином ми посягаємо на право цієї дитини на життя, бо її ніхто не може захистити. Тому справді, це питання дуже актуальне на сьогодні. Ми розуміємо, що ми не можемо жінок примусово позбавляти цієї можливості, цього права і навіть зобов’язання материнського врятувати цю дитину", - зазначила вона.

Заступниця міністра оборони наголосила, що на сьогодні немає жодної жінки в Україні, яка пішла б на фронт примусово.

"Ми живемо у дуже цинічному світі, в якому інформація — це інструмент заробляння грошей. Ці майданчики та люди, які публікують цю інформацію, і не лише цю, яка цікава, яку будуть постити, для них це заробіток. Їх нічого не зупиняє перед розповсюдженням будь-якої інформації, яка шкодить державі заради того, щоби навіть зараз, під час війни, вони набрали більше підписників. З одного боку, цю тему розхитують наші користувачі, з іншого боку це вигідно ворогу, бо чим більше тут у нас інформаційного хаосу, тим зручніше їм проводити свої інформаційні операції", - пояснила Маляр.

Військовий облік жінок в Україні: що відомо

Міноборони 11 жовтня 2021 року схвалило наказ №313 "Про затвердження переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних".

До переліку професій, представниці яких стануть військовозобов'язаними, включено журналісток, програмістів, музикантів, працівниць ресторанів і готелів, бухгалтерів та багатьох інших. Наказ поширюється на українок віком від 18 до 60 років.

22 січня 2022 року Міноборони розробило нову редакцію наказу щодо взяття на військовий облік жінок. Зокрема, у новому наказі визначено 14 спеціальностей та 6 професій, здобуття та отримання яких передбачає постановки на військовий облік.

Як повідомляв УНІАН, Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо добровільності постановлення на військовий облік жінок.

5 вересня законопроект про добровільне взяття жінок на військовий облік пройшов комітет ВР, тепер слово за депутатами.

Як заявляла Маляр, досвід розгортання всіх військових частин Збройних сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Маляр повідомила, що при цьому у ЗСУ залишається потреба у фахівцях з медицини, радіотехніки, харчових технологій.

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