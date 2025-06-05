Продовжувати термін для проходження військово-лікарської комісії не планують.

5 червня завершується термін для проходження повторної військово-лікарської комісії (ВЛК) "обмежено придатними" військовозобовʼязаними громадянами України. Продовжувати його не планують, заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Люди, які розпочали вже цей процес, зможуть пройти військово-лікарську комісію і отримати свій новий статус. Тих, хто не пройшов військово-лікарську комісію, будуть класифікувати як людей, які порушили правила військового обліку в особливий період. Відповідно до них буде застосовуватися 210 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення", – розповів він в етері "Свобода Live".

При цьому він зауважив, що ті, хто не встиг пройти ВЛК до 5 червня, автоматично придатними до служби не ставатимуть. Лазуткін також додав, що непридатними до військової служби після повторного проходження ВЛК визнали приблизно 7% військовозобовʼязаних.

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Водночас юристка з військового права адвокатського об’єднання "Актум" Наталя Гнатик пояснила "Радіо Свобода", що тих чоловіків, які вже мають підтвердження про початок проходження лікарської комісії, не будуть автоматично оголошувати в розшук. Це також може бути підставою для уникнення санкцій, якщо інших порушень в людини раніше не було.

Вона зауважила, що більшість чоловіків хоча б отримали направлення на проходження ВЛК і розпочали цей процес.

"Відповідно, у них є документ, який сформований або через "Резерв+", або паперове направлення на ВЛК, також обхідний лист. Це потенційно вказує на те, що особа намагалася хоча б виконати обов’язок. Після 5 червня не всі одразу потраплять у розшук. Якщо людина оформила направлення на ВЛК, в системі воно світиться, але жодного лікаря не пройшла, звісно, ТЦК також мають доступ до системи, і вони будуть бачити це. Якщо вони не допройдуть ВЛК, отримають або мітку "розшук", або потенційну відповідальність у вигляді штрафу", – констатувала юристка.

ВЛК до 5 червня: інші новини

Народний депутат Олександр Федієнко, який також є членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, казав, що якщо людина, яка мала статус "обмежено придатної", не пройде ВЛК до 5 червня, на неї, імовірно, чекатиме штраф. Він становить від 17 до 25 тисяч гривень.

Варто зазначити, що кілька місяців тому в Україні прибрали термін "обмежено придатний" до військової служби. Тепер громадян поділятимуть на "придатних" і "непридатних". Відтак, військовозобовʼязані з тим статусом мали повторно пройти військово-лікарську комісію.

Спочатку крайній термін був до 4 лютого. Проте через кількість людей, яеі мали пройти комісію, його продовжили до 5 червня.

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