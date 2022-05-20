Володимир Федорович допомагав захищати місто від російських окупантів.

Житель Чернігова ховав у своєму підвалі від російських бомбардувань цілу сім'ю. Чоловік з мисливською рушницею в руках допомагав захищати місто від окупантів.

Про це розповіли в Державній прикордонній службі Україна.

5 березня над Черніговом збили літак російської армії. Відзначається, що місцеві жителі почули гул літака і кілька чоловіків, у тому числі й Володимир Федорович, обстріляли його з рушниць.

"Я зі свого, хлопці зі свого, і воно ух - й впало", - згадує чоловік.

Як трофея він взяв собі на пам'ять шматок від літака.

Крім того, чоловік допомагав українським військовим і жителям міста, коли йшли бої за місто. Так, він ховав у підвалі від російських бомбардувань цілу сім'ю.

"У підвалі були дитина, мати та батько, теща, свекор... Може шість, може вісім осіб", - зі сльозами на очах згадує Володимир Федорович.

За його словами, він би й зараз пішов в армію, якби дозволив вік.

"Я б сьогодні пішов! Пішки! Рачки б поліз!" - підсумував чоловік.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вдерлася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплювали військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й били по мирних жителях. Одним з міст, яке потрапило під удар, став Чернігів.

На початку квітня ЗСУ звільнивши Чернігівщину від окупантів. Зараз проходить розмінування територій регіону, які були тимчасово захоплені. Загроза ракетних ударів по області зберігається.

В результаті дій росіян майже 3,5 тисячі будівель зруйновані або пошкоджені. Для людей, які втратили житло, планують звести модульні будинки.

Масштаб руйнувань у Чернігівській області досить великий, на відновлення знадобиться "не місяць й не два".

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