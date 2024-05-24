У ГУНП є підрозділи, які на постійній основі здійснюють контроль за особовим складом щодо можливих протиправних дій.

Сповіщення військовозобов'язаного поліцейськими та представниками ТЦК обов'язково має фіксуватися. Про протиправні дії правоохоронців необхідно повідомляти на 102, 112 або на гарячі лінії.

Про це заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". За його словами, перед несенням служби представники ГУНП обов'язково проходять інструктаж.

"Це передбачає нормативно-правова база діяльності поліції. Звісно, ці алгоритми вже доведені до всього особового складу та щоденно контролюється їхня реалізація", - розповів він.

Відео дня

Як зазначив Вигівський, у разі вчинення протиправних дій поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, матеріальну або дисциплінарну відповідальність залежно від кожного окремого випадку.

"Щодо фіксації спілкування з громадянами, то закон №3633-ІХ чітко передбачає, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК і СП або поліцейський здійснює фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів і засобів фото- та відеофіксації (частина шоста статті 22 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію")", - сказав голова Національної поліції.

Ця процедура є обов'язковою. Крім механізму фіксації дій співробітників поліції і ТЦК у ГУНП є підрозділи, які на постійній основі здійснюють контроль за особовим складом щодо можливих протиправних дій.

Вручення повісток в Україні

Нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що електронні повістки не будуть надходити до мобільного застосунку "Резерв+".

Вигівський зазначив, що поліцейські спільно із представниками ТЦК та СП беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних, перевіряють документи, але повістки не вручають.

Якщо під час перевірки документів у особи є документ, що посвідчує його особу, проте відсутній військово-обліковий документ, в такому випадку поліцейський документує цей факт, після чого з метою надання правової оцінки діям особи матеріали надсилає до ТЦК.

Вас також можуть зацікавити новини: