Для отримання відстрочки, військовозобовʼязаний повинен вжити низку заходів.

Військовозобовʼязані, які мають право на відстрочку, але не оформили її належно, підлягають мобілізації на загальних підставах.

Про це повідомив помічник начальника ТЦК та СП з правової роботи — начальник юридичної служби Тернопільського ОТЦК та СП Роман Грунда.

"Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Але наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку ще не підтверджує, що особі вона надана", - звернув увагу Грунда.

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Він зауважив, що для отримання відстрочки, військовозобовʼязаний повинен вжити низку заходів:

зібрати необхідні документи, визначені постановою Кабміну 560 "Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації";

особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання;

подати документи на комісію, яка створена в ТЦК;

отримати рішення комісії про надання або відмову у наданні відстрочки.

Відстрочка від мобілізації

Ухвалений в травні закон про мобілізацію передбачив, зокрема, відстрочку від мобілізації тим, хто доглядає за хворими родичами, зокрема, інвалідами 1 та 2 групи.

Крім тогопарламент ухвалив надання відстрочки від призову чоловікам, у яких неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли без вісти на війні.

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