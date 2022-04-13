Найкращий тренажер з вивчення будь-якої мови – це процес говоріння, каже він.

Зараз багато громадян, які раніше в побуті розмовляли російською, обирають для спілкування українську. Проте не у всіх одразу виходить, люди трохи замикаються, бояться зробити помилки.

Мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" наголошує, що нічого не треба боятись.

"Окрім експрес-уроків, читання книжок, перегляду фільмів, я раджу передусім говорити. Для того, щоб накачати м’язи, що нам треба? Піти у спортивний зал. Вони не виростуть, якщо ми будемо просто читати книжку з вправами. Ось так саме мова, починайте говорити, не бійтесь помилятися, виправляйте одне одного. Найкращий тренажер з вивчення будь-якої мови – це процес говоріння", - заохотив він.

Зазначимо, з початку повномасштабного російського вторгнення до України багато жителів почали у спілкуванні та в соцмережах переходити на українську.

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