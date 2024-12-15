Адвокат розповіла про те, у який спосіб українці можуть оскаржити висновок ВЛК.

Українці можуть оскаржити висновок військово-лікарської комісії в центральній ВЛК, подавши відповідну скаргу з медичними висновками, результатами обстежень і копією постанови попередньої ВЛК, заявляє голова Громадської організації "Адвокати для військовослужбовців" Євгенія Рябека.

Крім того, якщо вас не задовольнила відповідь ЦВЛК, рішення можна оскаржити через суд.

"Оскаржимо рішення ВЛК у порядку адміністративного судочинства. Зробити це виключно за медичними показаннями неможливо. Це не входить до компетенції суду. Але суд може встановити порушення процедури проходження ВЛК і на цій підставі скасувати рішення і направити на повторний медогляд", - пояснила вона в матеріалі "Новинарні".

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Однак, за словами Рябеки, розгляд справи в суді може зайняти кілька місяців, протягом яких чоловіка можуть встигнути відправити на фронт. Прискорити процес призначення засідання можна прискорити, якщо направити клопотання до суду, але експертка зазначає, що це не завжди допомагає.

Інші новини про ВВК

Раніше УНІАН повідомляв, що часто військовозобов'язані намагаються провалити психологічний тест під час проходження ВВК. Зокрема, це стосується відповідей на суїцидальні запитання, про мотивацію до військової служби тощо.

Крім того, у Міноборони розповіли про деталі щодо реформи ВЛК. Зокрема, більше не доведеться йти до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії.

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