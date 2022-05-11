Соколова наголосила, що для неї не існує "хорошого руського".

Відома українська журналістка Яніна Соколова назвала єдиного, на її думку, відомого росіянина, який називає речі своїми іменами. Це - журналіст-опозиціонер Олександр Невзоров.

Про це вона розповіла в ефірі програми "Зірковий шлях".

Російського блогера Юрія Дудя та акторку Чулпан Хаматову Соколова вважає "латентними імперіалістами", попри те, що остання залишила РФ.

"От Невзоров, напевно, єдиний з росіян, хто називає речі своїми іменами, і ні на йоту я не сумніваюся в його позиції щодо України. Він її озвучив докладно. А решта все – латентні імперіалісти, які так: "У принципі незаконно територія була відібрана, незаконно на суверенну землю зайшли, але ми - імперія", – сказала Соколова.

Також журналістка "пройшлася" по культурному діячу та письменнику Борису Акуніну, який все красиво формулює й пояснює. Та варто згадати про суверенність, він починає говорити про Україну як про частину "великої імперської Росії".

Крім того, Соколова наголосила, що для неї не існує "хорошого руського": "Руський, іди на**й".

Раніше Олександр Невзоров заявляв, що президент Російської Федерації Володимир Путін "мочить" громадян України не через те, що йому ввижаються "нацисти".

Вас також можуть зацікавити новини: