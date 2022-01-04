Євген заснував у Москві Польський театр, однак виїхав з РФ після початку збройної агресії на Донбасі.

Матір українського режисера Євгена Лавренчука, якого у грудні затримали в Італії за запитом Росії, сподівається, що її сина не екстрадують до РФ.

Про це Ірина Лавренчук розповіла у коментарі Радіо Свобода.

"Я очікую на повернення сина в Україну, що його не видасть Італія Росії", – сказала вона.

Пані Ірина спілкувалася з Євгеном востаннє 15 грудня – той повертався з Тель- Авіва до рідного Львова з пересадкою в Неаполі (Італія).

Читайте такожЄдиний акредитований у Москві український журналіст залишив Росію"Я знаю, що син має підтримку українського консульства, має італійського адвоката. Як нам розповів консул, Євген ‒ у бойовому настрої. Я не могла уявити такої ситуації, яка сталась із сином", ‒ зазначила жінка.

Євген Лавренчук, пояснила матір режисера, навчався фаху у Москві на курсі Романа Віктюка, після студій українець створив у російській столиці Польський театр, де і працював.

"У 2014 році, коли розпочалася війна в Україні, син повернувся в Україну на знак незгоди з агресією путінського режиму", ‒ відповіла вона.

Що передувало

Про затримання Євгена Лавренчука стало відомо 3 січня. Суд Неаполя обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту.

За сприяння генерального консульства громадянину було надано адвоката.

Як зазначив у коментарі УНІАН речник українського МЗС Олег Ніколенко, умови тримання під вартою Лавренчука прийнятні, стан здоров‘я задовільний.

В італійському СІЗО режисер утримується з 17 грудня, уточнили у Free Eugene Lavrenchuk.

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