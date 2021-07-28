Глава Мінкульту Олександр Ткаченко вважає, що тепер нелегальним забудовникам та чиновникам КМДА, які роздають землю в історичному ареалі під забудову, буде непереливки.

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО сьогодні схвалив і підтвердив правильність рішення Міністерства культури та інформаційної політики України щодо меж і режимів буферної зони Софійського собору та Києво-Печерської лаври в центрі Києва.

Про це повідомив глава Мінкульту Олександр Ткаченко в своєму Телеграм-каналі.

"Що це означає? Нелегальним забудовникам та чиновникам КМДА, що роздають землю в історичному ареалі під забудову, тепер буде непереливки", - зазначив міністр.

Він нагадав, що ще 31 січня 2020-го року Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом затвердило межі та режими використання буферної зони об’єкту всесвітньої спадщини "Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра".

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"І от, 28 липня Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО схвалив межі буферної зони об’єкта "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра", - констатував Ткаченко.

За його словами, наступним кроком є контроль за дотриманням цих спеціальних меж і режимів зони.

"Тому вкотре нагадую чиновникам КМДА та забудовникам про недопустимість знесення історичної забудови, зміну історичної містобудівної структури, перевищення новобудовами і надбудовами гранично допустимої висоти тощо", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня 2021 Міністерство культури, молоді та спорту затвердило буферну зону об'єкту ЮНЕСКО в Києві більш, ніж на 100 гектарів, до неї увійшов історичний центр Києва.

Автор: Тамара Отовська