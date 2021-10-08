З 18 жовтня школярі 5-11 класів тиждень навчатимуться дистанційно, а потім підуть на канікули.

У Львові у зв’язку зі зростанням рівня захворюваності на COVID-19 запроваджують нові карантинні правила.

Як повідомив у Facebook мер міста Андрій Садовий, відповідне рішення ухвалила сьогодні міська комісія з питань ТЕБ та НС.

"З 18 жовтня учні 5-11 класів, а також позашкілля та дозвілля переходять на тижневе дистанційне навчання. Після цього тиждень канікул. Таким чином маємо обірвати ланцюжок захворювання", - розповів він.

Також у місті призупиняють планові госпіталізації та операції у лікарнях, щоб резервувати місця для хворих на COVID-19.

Читайте такожВ одному з міст України заборонили проїзд у транспорті невакцинованим особам - там виник колапсКрім того, за словами мера, рекомендується обмежити розважальні масові заходи.

"Стосовно ринків, закладів харчування, магазинів та іншого бізнесу. Зараз комісія ще напрацьовує такі рекомендації. Нам важливо, щоб рішення було виваженими й не нашкодило людям. Наступне засідання комісії проведемо наступного тижня", - підкреслив Садовий

Раніше мер Львова заявляв, що карантинні заходи у місті планують посилити з 14 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові посилять карантин через зростання числа нових випадків COVID-19. У місті з 10 жовтня діятимуть правила для "помаранчевої" зони.

Автор: Світлана Макринська