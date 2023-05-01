Модульний туалет буде обслуговувати і матерів з немовлятами, і людей з інвалідністю.

У Львівській області з'явиться туалет за майже 2 млн гривень. Тендер на цей проект виграв підприємець з Івано-Франківська.

Як повідомляється на платформі Prozorro, йдеться про модульний туалет на 2 кабінки. Одна кабінка має відповідати вимогам для осіб з обмеженими можливостями, а друга – для відвідувачів із немовлятами з облаштуванням пеленального столика.

Крім того, за послуги користування туалетом платитимуть безконтактно. Вбудують купюроприймач, монетоприймач та систему банківської оплати.

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У туалеті за 2 млн також буде зовнішнє відеоспостереження, освітлення та інтернет.

Стартова ціна цього туалету склала 2 млн гривень. Під час аукціону підприємець зробив знижку у 100 грн, отже туалет побудують з 1 млн 999 тисяч 900 гривень.

Модульний туалет встановлять у Самборі Львівської області до кінця 2023 року.

Аукціони на Prozorro

На початку 2023 року Кабінет міністрів України оголосив про скасування електронних аукціонів у системі електронних закупівель Prozorro, що закріплено постановою уряду №1495. Передбачено, що аукціони скасовуються на найближчі шість місяців, а причиною такого рішення стали блекаути у країні.

Такі зміни не стануть причиною скасування торгів загалом. "Відмова від аукціонів — це тимчасове рішення. Навіть за відсутності аукціонів у системі Prozorro і надалі проводитимуться конкурентні закупівлі, що дозволятимуть заощаджувати кошти. Система автоматично визначатиме найбільш економічну вигідну пропозицію на основі цін, які надали постачальники при подачі своєї тендерної пропозиції", — повідомила в.о. директора ДП "Прозорро" Наталя Шимко.

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