Щороку для осіб, які з поважних причин не мають можливості взяти участь в основній сесії ЗНО, проводиться додаткова сесія. Це дає змогу успішно скласти іспити тим випускникам, які не мали такої можливості під час основного тестування.
Хто має право на участь в додатковій сесії ЗНО
В додатковій сесії можуть брати участь особи, які пропустили участь в основній сесії ЗНО з поважних причин. До поважних причин належать:
- хвороба учасника в день іспиту;
- стихійне лихо, пожежа, повінь, техногенна катастрофа в день або переддень іспиту;
- участь випускника в міжнародних, всеукраїнських заходах, олімпіадах в день ЗНО;
- викрадення одного з документів для участі в ЗНО не раніше ніж за 5 днів до іспиту;
- смерть рідних по крові або по шлюбу не раніше, ніж за 7 днів до екзамену;
- різке погіршення самопочуття;
- виникнення у пункті зовнішнього оцінювання небезпечних для життя обставин.
Які документи потрібно подати для участі
Протягом 5 робочих днів з урахуванням дня проведення ЗНО особі потрібно подати до регіонального центру заяву щодо участі у додатковій сесії, копію сертифіката ЗНО та документ про причину неучасті в основній сесії ЗНО. Якщо причиною є хвороба, то додатково потрібно надати медичну довідку.
Коли відбудуться екзамени додаткової сесії
- Додаткова сесія ЗНО буде проведена за наступним графіком.
- Хімія - 29 червня.
- Англійська мова - 1 липня.
- Німецька мова - 2 липня.
- Іспанська мова - 5 липня.
- Французька мова - 6 липня.
- Математика - 7 липня.
- Математика (завдання рівня стандарту) - 7 липня.
- Фізика - 8 липня.
- Українська мова - 9 липня.
- Українська мова і література - 9 липня.
- Історія України - 12 липня.
- Біологія - 13 липня.
- Географія - 14 липня.
Результати додаткової сесії ЗНО буде розміщено до 23 липня.
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