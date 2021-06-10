Додаткова сесія ЗНО в 2021 році почнеться 29 червня.

Щороку для осіб, які з поважних причин не мають можливості взяти участь в основній сесії ЗНО, проводиться додаткова сесія. Це дає змогу успішно скласти іспити тим випускникам, які не мали такої можливості під час основного тестування.

Хто має право на участь в додатковій сесії ЗНО

В додатковій сесії можуть брати участь особи, які пропустили участь в основній сесії ЗНО з поважних причин. До поважних причин належать:

хвороба учасника в день іспиту;

стихійне лихо, пожежа, повінь, техногенна катастрофа в день або переддень іспиту;

участь випускника в міжнародних, всеукраїнських заходах, олімпіадах в день ЗНО;

викрадення одного з документів для участі в ЗНО не раніше ніж за 5 днів до іспиту;

смерть рідних по крові або по шлюбу не раніше, ніж за 7 днів до екзамену;

різке погіршення самопочуття;

виникнення у пункті зовнішнього оцінювання небезпечних для життя обставин.

Які документи потрібно подати для участі

Протягом 5 робочих днів з урахуванням дня проведення ЗНО особі потрібно подати до регіонального центру заяву щодо участі у додатковій сесії, копію сертифіката ЗНО та документ про причину неучасті в основній сесії ЗНО. Якщо причиною є хвороба, то додатково потрібно надати медичну довідку.

Коли відбудуться екзамени додаткової сесії

Додаткова сесія ЗНО буде проведена за наступним графіком. Хімія - 29 червня. Англійська мова - 1 липня. Німецька мова - 2 липня. Іспанська мова - 5 липня. Французька мова - 6 липня. Математика - 7 липня. Математика (завдання рівня стандарту) - 7 липня. Фізика - 8 липня. Українська мова - 9 липня. Українська мова і література - 9 липня. Історія України - 12 липня. Біологія - 13 липня. Географія - 14 липня.

Результати додаткової сесії ЗНО буде розміщено до 23 липня.

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Автор: Катерина Пулатова