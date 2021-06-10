Коли додаткова сесія ЗНО 2021 / фото ua.depositphotos.com

Щороку для осіб, які з поважних причин не мають можливості взяти участь в основній сесії ЗНО, проводиться додаткова сесія. Це дає змогу успішно скласти іспити тим випускникам, які не мали такої можливості під час основного тестування.

Хто має право на участь в додатковій сесії ЗНО

В додатковій сесії можуть брати участь особи, які пропустили участь в основній сесії ЗНО з поважних причин. До поважних причин належать:

  • хвороба учасника в день іспиту;
  • стихійне лихо, пожежа, повінь, техногенна катастрофа в день або переддень іспиту;
  • участь випускника в міжнародних, всеукраїнських заходах, олімпіадах в день ЗНО;
  •  викрадення одного з документів для участі в ЗНО не раніше ніж за 5 днів до іспиту;
  • смерть рідних по крові або по шлюбу не раніше, ніж за 7 днів до екзамену;
  • різке погіршення самопочуття;
  • виникнення у пункті зовнішнього оцінювання небезпечних для життя обставин.

Які документи потрібно подати для участі

Протягом 5 робочих днів з урахуванням дня проведення ЗНО особі потрібно подати до регіонального центру заяву щодо участі у додатковій сесії, копію сертифіката ЗНО та документ про причину неучасті в основній сесії ЗНО. Якщо причиною є хвороба, то додатково потрібно надати медичну довідку.

Коли відбудуться екзамени додаткової сесії

  1. Додаткова сесія ЗНО буде проведена за наступним графіком.
  2. Хімія - 29 червня.
  3. Англійська мова - 1 липня.
  4. Німецька мова - 2 липня.
  5. Іспанська мова - 5 липня.
  6. Французька мова - 6 липня.
  7. Математика - 7 липня.
  8. Математика (завдання рівня стандарту) - 7 липня.
  9. Фізика - 8 липня.
  10. Українська мова - 9 липня.
  11. Українська мова і література - 9 липня.
  12. Історія України - 12 липня.
  13. Біологія - 13 липня.
  14. Географія - 14 липня.

Результати додаткової сесії ЗНО буде розміщено до 23 липня.

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Автор: Катерина Пулатова