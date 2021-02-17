Позовну заяву залишено без руху, позивач має 10 днів на усунення недоліків.

Верховний суд повернув для усунення недоліків позов "NewsOne" про оскарження санкцій, що накладені на телеканал.

Як повідомляє прес-служба Верховного суду, позов від ТОВ "Новини 24 години" до президента надійшов до Касаційного адміністративного суду у складі ВС 15 лютого.

Позивач просить суд визнати протиправним і нечинним указ президента щодо застосування санкцій стосовно ТОВ "Новини 24 години" (телеканал "NewsOne").

"Ухвалою від 16 лютого в справі № 9901/34/21 позовну заяву ТОВ "Новини 24 години" залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк з дня отримання цієї ухвали для усунення недоліків", - йдеться в повідомленні.

У суді мотивували рішення тим, що кошти, перераховані позивачем на сплату судового збору, не надійшли на відповідний казначейський рахунок, а тому йому необхідно надати підтвердження надходження коштів про сплату судового збору за подання позову.

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Крім того, суд вважає, що позивач не зазначив обґрунтованих і достатніх підстав для залучення як третіх осіб у справі на стороні відповідача Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки та Верховної Ради.

У ВС нагадали, що за одним позовом суд вже відмовив у відкритті провадження щодо оскарження відповідного указу президента, за двома – заяви залишено без руху для усунення недоліків, а за одним позовом суд виніс ухвалу про відкриття провадження у справі № 9901/26/21 та призначив її до розгляду на 15 березня.

Зупинка мовлення кількох телеканалів в Україні: що відомо

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах у ніч проти 3 лютого.

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Автор: Антоніна Доломанжи