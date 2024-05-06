Передбачено їх продовження до 11 серпня.

Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту два законопроекти, якими на 90 днів продовжується воєнний стан в Україні та мобілізація.

В парламенті зареєстровано законопроект під номером 11234 "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні". Ним передбачено продовжити з 5 години 30 хвилин 14 травня 2024 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні.

Іншим законопроектом 11235 "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" передбачено також з 14 травня на 90 діб продовжити строк проведення загальної мобілізації.

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Тобто воєнний час і загальну мобілізацію передбачено продовжити до 11 серпня 2024 року.

Воєнний стан та мобілізація в Україні - деталі

6 лютого 2024 року рішенням Верховної Ради України було продовжено загальну мобілізацію в Україні та дію воєнного стану до 13 травня 2024 року.

Це вже було 10 голосування за рішення щодо цих питань у парламенті.

Під час дії воєнного стану в країні запроваджується комендантська година, під час якої громадяни не можуть знаходиться на вулицях без наявності спеціальних дозволів. Також діє ряд обмежень для громадян держави, зокрема, обмеження на виїзд закордон, на проведення демонстрацій, мітингів.

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