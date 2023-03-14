Різниця між закупівельною ціною і ціною поставки в Міноборони у січні становила близько 20 гривень на кожному кілограмі овочів.

Минулого місяця розгорівся скандал довкола ТОВ "Актив компані", яка, як з’ясували ЗМІ, збиралася постачати армії продукти за завищеними цінами. Приміром, одне яйце від постачальника коштувало 17 гривень.

Утім, як з’ясували Bihus.Info, це не єдиний постачальник, вартість продуктів від якого виглядає завищеною. Журналісти отримали видаткові накладні, за якими іще один партнер Міноборони - ТОВ "Гарна страва" - збирався продавати продукти для українських захисників. Хоч ціни на яйця "Гарна страва" пропонувала прийнятніші (8-8,5 гривень за штуку), пропоновані ціни на овочі дивують. Ось деякі з позицій:

картопля – по 27 грн/кг (з ПДВ) в накладних, закупівельна ціна – 7,2-10,5 грн/кг;

капуста — по 33 грн/кг при закупівельній ціні до 12,5 грн/кг;

буряк — по 30 грн/кг, закупівельна ціна – до 11 грн/кг.

"Тобто різниця між закупівельною ціною і ціною поставки в Міноборони у січні становила по картоплі 16,5-19,8 грн, капусті — від 20,5 грн, буряку — щонайменше 19 грн на кілограмі. За словами директора із закупівель ТОВ "Гарна страва", їхня "собівартість доставки доходить до 10 грн за кг продукції" – за рахунок підвозу продуктів в підрозділи на фронті", – пишуть журналісти.

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Як зазначає Bihus.Info, усього Міноборони уклало на 2023 рік вісім договорів на поставки продуктів армії, закріпивши окремі військові частини за певними компаніями. Оплатити січневі поставка із ТОВ "Актив компані" і ТОВ "Гарна страва" за першою версією цін, які виглядають завищеними і які були зазначені в контрактах, отриманих журналістами, Міноборони не встигло.

Харчування військових - що відбувається із закупівлями продуктів зараз

В кінці січня видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міноборони підписало угоду на 13,16 млрд гривень із фірмою ТОВ "Актив компані" зі статутним капіталом 1 тисяча гривень, яка, як припустили журналісти, є "фірмою-прокладкою". Ця компанія пропонувала продукти за цінами, що були значно вищими, аніж ціни столичних супермаркетів.

Публікація спричина скандал. 23 січня у Національному антикорупційному бюро повідомили, що розпочали розслідування, заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку, а директора Департаменту закупівель міністерства звільнили.

На цьому тлі для армії розробили оновлену систему закупівель для із оприлюдненням цін. Крім цього було створено громадську антикорупційну раду при Міноборони.

Також у лютому Міноборони змінило всі договори з компаніями: у них знижені ціни на низку позицій, а також скорочені строки договорів — до трьох місяців. Зокрема, у договорі з ТОВ "Гарна страва" ціна впала на 7-10 грн на кілограмі овочів. Оплата відбуватиметься за скоригованими цінами.

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