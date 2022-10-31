Його "тестовим завданням" мало стати вбивство керівника одного з бойових підрозділів.

Киянин планував низку вбивств політиків та військових на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Як встановило слідство, підозрюваного завербував мешканець Луганщини, який з 2014 року підтримував збройну агресію РФ проти України та особисто брав участь у бойових діях на боці країни-агресора у лавах так званої "народної міліції ЛНР". Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він перебував на території Росії, де й почав співпрацювати з представниками Генштабу країни-окупанта.

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"Приблизно у травні 2022 року чоловік отримав від російських кураторів завдання здійснити підготовку до вчинення замовного вбивства громадянина Україна - керівника одного з підрозділів, який воює з агресором. Для цього він залучив виконавця – киянина, який погодився виконати замовлення, до якого входило стеження за об’єктом та його подальша ліквідація із застосуванням вогнепальної зброї", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначають, що вбивство керівника бойового підрозділу мало стати "тестовим" завданням перед виконанням інших замовних вбивств політичних та публічних осіб України - міністра оборони, керівника ГУР, одного із керівників "Національного корпусу" - в минулому командира розвідроти полку українського військового підрозділу "Азов", радника одного з міністрів та інших.

За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 тисяч доларів США.

У серпні цього року російського агента затримали на території Волинської області. Наразі він перебуває під вартою.

До Печерського районного суду Києва скерували обвинувальний акт за фактами державної зради, готування до вчинення умисного вбивства на замовлення, участі у непередбачених законом збройних формуваннях та терористичній організації.

Діяльність російських агентів в Україні

На початку жовтня СБУ затримала в Миколаївській області зрадників, які готували псевдореферендум за завданням російських окупантів. Двох агентів вдалося заарештувати, а організаторка переховується від правоохоронців.

Приблизно в той же час в Одеській області затримали чоловіка через підтримку російської агресії. Житель Білгород-Дністровського виправдовував повномасштабне вторгнення в Україну і заперечував військові злочини окупантів.

У вересні у Львові припинили діяльність мережі агітаторів, які працювали на бойовиків з так званої "ЛНР". Злочинці поширювали пропагандистські матеріали та проросійські наративи, а також виправдовували російську агресію. Свою діяльність вони вели в інтернет-спільнотах Львівського регіону.

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