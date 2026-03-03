Опитування показало, якими iPhone найбільше задоволені користувачі в 2026 році

Найвищі оцінки від користувачів отримали iPhone 12 Mini та iPhone SE 2, які вже давно не продаються.

Творці бенчмарку AnTuTu опублікували оновлений рейтинг Apple-пристроїв, які отримали найвищі оцінки від власників. У першій десятці багато раритетних моделей iPad і iPhone.

Якщо дивитися тільки на смартфони, то прямо зараз найбільшу задоволеність власникам приносить iPhone 12 Mini (95,78% лайків). В епоху 6,7-дюймових гігантів він став унікальним рішенням для любителів компактності, пропонуючи флагманський функціонал в зручному для управління однією рукою корпусі.

Відразу за ним йде iPhone SE 2-го покоління з рейтингом схвалення 94,84%, який поєднує класичний дизайн з кнопкою Home, потужний чип A13 Bionic і підтримку актуальних версій iOS за доступною ціною. Незважаючи на об'єктивне застарівання, його власники продовжують ним користуватися і залишаються задоволеними.

У лінійці iPhone 17 найвищий бал отримала модель Pro Max. Телефон набрав 93,78%. З інших моделей iPhone в рейтингу присутні iPhone 16е і iPhone 8.

У процентному співвідношенні перше місце у iPad Air 4 – 96,88% респондентів задоволені своїм пристроєм. Решта місць розподілилися між моделями iPad різних поколінь.

Нагадаємо, Apple вчора представила iPhone 17e – свій найдешевший смартфон нового покоління. Новинка отримала магніти MagSafe і рожеве забарвлення, але залишилася з однією камерою 48 Мп і старим "чубчиком".

Раніше стало відомо, що магазини по всьому світу масово знижують ціни на новий iPhone Air. Користувачі скаржаться на слабку батарею, одну основну камеру і преміальну ціну в $999.

