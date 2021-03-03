Разумкова на засіданні парламенту не буде через горе в родині

Спікер перебуває у відпустці у зв'язку зі смертю його бабусі.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сьогодні не вестиме засідання парламенту. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила його прес-секретар Ольга Туній. Читайте такожГоловні новини України 3 березня: різке зростання кількості нових хворих на COVID-19 та наявні штами коронавірусу "Дмитро Олександрович сьогодні перебуватиме у відпустці у зв'язку зі смертю його бабусі. Сьогоднішнє засідання він проводити не буде", - зазначила вона. Що у порядку денному засідання Ради Сьогодні у Верховній Раді України заслухають звіт про діяльність Державного бюро розслідувань.

Також депутати розглянуть проект закону про обчислення часу в Україні, яким передбачено скасувати перехід на зимовий та літній час.

Сьогодні на розгляді і низка законопроектів, якими пропонується внести змiни до закону “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Народні депутати розглядатимуть зміни до статті 12 закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Головні новини України та світу на ранок 3 березня Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Надя Пришляк

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter