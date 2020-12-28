В Україні можуть створити сили територіальної оборони, що будуть відрізнятись масовістю і миттєвим часом боєготовності.

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України генерал-майор Сергій Кривонос виступив за найскоріший розгляд Радою проекту закону про територіальну оборону України (№4504). Документ передбачає, створення сил територіальної оборони, члени якої будуть зберігати вдома стрілецьку зброю.

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Народний депутат від фракції "Голос" Андрій Шараськін, який зареєстрував у Верховній Раді проект закону, сподівається на розгляд законопроекту в сесійній залі парламенту в лютому - березні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції.

Говорячи про створення сучасної національної системи територіальної оборони України, депутат зауважив, що попри те, що "у Конституції прописаний безумовний обов'язок кожного громадянина захищати суверенітет і цілісність нашої держави, на практиці виявилося, що прав у нас дуже і дуже мало".

"Це вже станом на сьогодні, мабуть, третя чи четверта спроба законодавчо закріпити те, що варто було б нам робити ще з 1991 року, якщо ми говоримо про національну безпеку і оборону. А саме, мати право кожному громадянину, чоловіку і жінці, брати участь у обороні нашої держави", - сказав Шараськін.

Він висловив сподівання, що ближчим часом ВР розпочне розгляд цього законопроекту: "Якщо не лютий, то березень місяць, сподіваюся, ми вийдемо на розгляд у зал Верховної Ради".

Своєю чергою, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, який за словами Шараськіна, є одним із авторів законопроекту №4504, розповів, що у жовтні минулого року опрацьовану концепцію створення територіальної оборони було представлено на засіданні Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Було створено відповідну робочу групу і розпочалася активна робота з представниками силових структур.

"Ми враховували той досвід, який отриманий нашими сусідами. Безпосередньо, Естонія, Литва, Польща. Як це робиться в тій же Швеції, в Сполучених Штатах, Швейцарії", - додав він.

За словами Кривоноса, законопроект буде своєрідною "абеткою" територіальної оборони і "розставить всі взаємовідносини, починаючи від президента України, закінчуючи останнім громадянином України, який проживає в далекому хуторі чи в далекому селі".

"Завдання - максимально швидко зробити цей проект. Тому що територіальну оборону потрібно було створювати ще на початку 90-х років, з перших років нашої незалежності", - сказав заступник секретаря РНБО.

Він також розповів, що у військ тероборони має бути, в першу чергу, стрілецька зброя.

"Що стосується техніки - це питання, яке по прийняттю вже закону і опрацювання подальшої програми розвитку територіальної оборони держави якраз і буде розглядатися. В залежності від завдань і регіонів, яким чином буде використовуватися техніка. Сказати, що там будуть танки, БМП, - я б це поки не казав. Завдання номер один - це володіння стрілецькою зброєю", - наголосив Кривонос і додав, що зброя повинна зберігатися вдома у членів територіальної оборони.

Водночас, голова правління Громадської організації "Всеукраїнське об'єднання "Патріот" Ганна Майборода, яка також є співавтором законопроекту, зазначила, що в ньому закладається система, яка базується на готовності та здатності органів державної влади, місцевого самоврядування, центральних органів виконавчої влади, сил безпеки та оборони, акредитованих громадських об'єднань реалізувати завдання, які здійснюються в межах зон територіальної оборони, - у мирний час та у особливий період.

На сьогоднішній день, зауважила вона, територіальна оборона виконує свої функції під час особливого періоду та під час воєнного стану.

"Ми найголовніший заклали принцип, що територіальна оборона виконує свої функції поза межами бойових дій і має почитати працювати і готуватися під час мирного періоду", - сказала Майборода.

Вона розповіла, що головними принципами в законопроекті є масовість, миттєвий час боєготовності і територіальність, тобто, формування підрозділів за територіальним принципом.

"Підрозділи діють за територіальним принципом на тій території, де живуть. Вони не переміщаються по території України, як було у 2014 році", - пояснила Майборода.

Головною суперечкою під час роботи над законопроектом, повідомила вона, було питання підпорядкування військ територіальної оборони. Законопроектом пропонується сформувати Головний цивільно-військовий орган територіальної оборони, який входить до системи Міноборони, та на який буде покладено завдання формувати політику територіальної оборони.

Також пропонується встановити, що штаби зони та району тероборони є постійно діючими цивільно-військовими органами.

"На рівні цих штабів... всі представники сил оборони і сил безпеки в регіоні мають планувати загрози, планувати ресурси, розробляти протоколи... Прораховувати і спільно проводити навчання. І готувати до будь-яких загроз воєнного і невоєнного характеру під час миру", - зазначила Майборода.

Вона також підкреслила, що законопроект дає можливість залучити молодь, студентів до підрозділів військ тероборони у якості резервістів.

"Вони можуть навчатися, жити, вчитися вдома, а проходити навчання, отримати військову професію без залучення до строкової служби", - пояснила Майборода.

Серед іншого, вона зауважила, що військовослужбовці та резервісти тероборони, згідно із законопроектом, підпадають під соцзахист і держгарантії, як і військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань під час виконання завдань.

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Автор: Тетяна Поляковська