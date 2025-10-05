Президент США використав класичне китайське пропагандистське гасло, що виходить із самого серця комуністичного режиму - повної протилежності демократії.

Майже 80 років тому китайський лідер Мао Цзедун назвав США "паперовим тигром", щоб підняти бойовий дух усередині Китаю, а тепер президент США Дональд Трамп відпустив такий самий уїдливий жарт на адресу РФ.

Як пише AP, ті, хто знайомий із сучасною історією Китаю, вважають кумедним та іронічним те, що американський президент використовував класичне китайське пропагандистське гасло, яке виходить із самого серця комуністичного режиму - повної протилежності демократії.

"Як китайський історик, я не міг не посміятися над іронією, коли Трамп... назвав Росію "паперовим тигром"", - сказав Джон Делурі, старший науковий співробітник Азіатського товариства.

Делурі здивувався тому, як змінилися часи, і тепер США та РФ називають одне одного "паперовими тиграми", "тоді як китайський лідер Сі Цзіньпін сидить, відкинувшись назад, і виглядає при цьому задоволеним".

Видання зазначило, що вираз "паперовий тигр" глибоко вкоренився в культурі Комуністичної партії Китаю. Зазначається, що цей вираз увійшов до партійного лексикону, коли Мао в інтерв'ю 1946 року заявив американській журналістці Анні Луїзі Стронг, що атомна бомба, розроблена США, - це "паперовий тигр".

Делурі нагадав, що тоді Кремль, який всерйоз сприйняв ядерну загрозу, і був обурений тим, що Мао "недбало" проігнорував цю загрозу, і був роздратований тим, що "Мао нахабно використовує риторику про "паперового тигра" в той час, коли в разі ядерної війни Китай покладатиметься на втручання РФ".

Видання зазначило, що цей термін став для Китаю "гострою зброєю думки". Цей вислів став одним з основних елементів пропаганди в комуністичному Китаї, тісно пов'язаним із західними імперіалістами, особливо зі США.

Заява Трампа про "паперового тигра"

23 вересня у Truth Social Трамп висміяв військову міць Росії і назвав країну ""паперовим тигром", що викликало відповідну реакцію Кремля.

2 жовтня російський диктатор Володимир Путін обурився через слова президента США Дональда Трампа, який назвав РФ "паперовим тигром" і заявив, що НАТО може спробувати "розібратися з цим паперовим тигром".

