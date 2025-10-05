На думку міністра, дрони, виявлені у повітряному просторі країни, поки що не становили жодної конкретної загрози.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що невідомі дрони, виявлені у повітряному просторі Німеччини, поки що не становили жодної конкретної загрози. Про це пише DW.

За його словами, Німеччина в галузі захисту від безпілотників досягла значного прогресу, але Бундесвер не може взяти на себе повну відповідальність за збиття цих безпілотників по всій країні.

"Бундесвер не може бути скрізь у Німеччині, де з’являються дрони, і збивати їх. Значно важливіше, щоб державна та федеральна поліція розвинули можливості, необхідні для роботи на певній висоті", - сказав він.

Пісторіус також скептично висловився щодо планів міністра внутрішніх справ Олександра Добріндта створити центр захисту від безпілотників.

"Цей центр тоді відповідав би лише за потенційну загрозу від дронів. Однак ми повинні очікувати, що може бути кілька сценаріїв загрози", – сказав міністр оборони.

Він згадав, зокрема, про можливість одночасного виникнення лісових пожеж або відключення електроенергії в різних частинах країни. Тому, на його думку, Німеччині "перш за все потрібна спільна цілодобова обізнаність про ситуацію на 360 градусів".

Пісторіус визнав, що Росія порушеннями повітряного простору та польотами дронів намагається створити невизначеність.

"Йдеться про провокацію, нагнітання страху та розпалювання суперечливих дебатів. [Президент Росії Володимир] Путін дуже добре знає Німеччину, як ми всі знаємо. Він також знає німецькі інстинкти та рефлекси", – сказав він.

Однак, зазначив міністр, хоч німецька розвідка припускає, що Росія зможе напасти на країну НАТО до 2029 року, "це не означає, що Путін обов'язково зробить цей крок".

Пісторіус сказав, що хоча можна сподіватися на найпозитивніший сценарій, проте також, на його думку, слід "готуватися до найгіршого".

Дрони над Німеччиною: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, 3 жовтня аеропорт Мюнхена закривали через загрозу дронів. Сімнадцять вильотів було скасовано, а 15 рейсів, що прибували, було перенаправлено в Штутгарт, Нюрнберг, Відень і Франкфурт. За даними оператора аеропорту, через перебої в роботі постраждали близько 3000 пасажирів. Для них було встановлено розкладачки, надано ковдри, напої та закуски.

Згодом стало відомо, що цього ж дня годиною раніше невідомі дрони вперше кружляли над базою Бундесверу в місті Ердінг. За словами свідків, розмах крил безпілотників становив від 60 сантиметрів до одного метра.

Після цих інцидентів в аеропорту Мюнхена встановили лазери для захисту від дронів. зазначалося, що таке обладнання дасть змогу визначати відстань до БпЛА і збивати їх.

