Президент США запевнив, що прем'єр-міністр Ізраїлю згоден з його планом щодо припинення вогню в секторі Гази.

Якщо ХАМАС відмовиться від запропонованого президентом США Дональдом Трампом мирного плану, то цьому угрупованню загрожує "повне знищення". Про це американський лідер заявив у коментарі для CNN.

"Їм загрожує повне знищення!", - сказав Трамп у відповідь на запитання, що буде з ХАМАС, якщо угруповання не віддасть владу і контроль над Газою.

Президент США додав, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху згоден з його планом щодо припинення вогню в регіоні, який складається з 20 пунктів. Він підкреслив, що очікує "швидкої ясності" щодо того, чи справді ХАМАС прихильний до миру.

За словами Трампа, він докладає всіх зусиль для досягнення свого плану з припинення вогню в Секторі Гази. Він висловив сподівання, що лідери ХАМАС також підтримають його.

ХАМАС погодився звільнити всіх ізраїльських заручників - що відомо

Раніше угруповання ХАМАС заявило про готовність звільнити всіх ізраїльських заручників. Угруповання також заявило про згоду передати управління сектором Гази незалежному органу, "заснованому на палестинському національному консенсусі та підтримці арабів та ісламу".

Після цього президент США Дональд Трамп сказав, що Ізраїль має негайно припинити бомбардування сектору Гази. За його словами, ХАМАС, найімовірніше, готовий до довгострокового миру.

