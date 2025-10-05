Установки для масового запуску дронів можуть використати військові, якщо буде потреба запустити рій дронів у бік противника.

Пускова установка для сотень, а потенційно і тисяч дронів, яку продемонстрували у Китаю під виглядом обладнання для світлових шоу, може мати військове призначення. Про це пише Defense Express.

Компанія DAMODA або DMD з Китаю не так давно встановила світовий рекорд, запустивши у повітря понад 11 тисяч одиниць дронів одночасно. А тепер вони презентували нову автоматизовану систему контейнерів для роїв дронів.

"Вона позиціюється як система для проведення тих же масштабних світлових шоу, але не виключено, що зрештою така система може бути адаптована для використання у військах", - йдеться у статті.

Компанія показала коротке відео, на якому показана робота пускової установки для багатотисячного рою дронів. Вона представляє собою систему контейнерів - на відео показано щонайменше 12 палет, кожна з яких призначена для запуску 54 дронів. Усього з них можна запустити 648 дронів.

Однак вказується, що система схожа на модульну і передбачає можливість використання декількох контейнерів одночасно. Тобто потенційно вони мають можливість синхронизованого запуску тисяч дронів.

Як можна було побачити під час світлових шоу, після використання дрони самостійно повертаються до контейнеру і їх можна використовувати повторно.

"Встановлений на вантажівці контейнер можна перевозити куди завгодно, перетворивши будь-який простір у майданчик для рою дронів за лічені хвилин", - кажуть розробники.

У рекламному ролику також повідомляється, що десятки дронів можуть запускати одна-дві людини. Перезаряджання відбувається взагалі без участі людини.

Однак військові аналітики вказують, що не знаючи контексту можна припустити, що мова йде не про розважальне шоу, а військові операції.

"І хоча така система поки дійсно створена для світлових шоу, не виключено, що вона таємно буде адаптована для використання вже на полі бою. Тому країнам, які вважають КНР своїм супротивникам, вже зараз варто роздумувати над пошуком рішень проти такої загрози", - зазначили автори.

Як писав УНІАН, у Південній Кореї створили FPV-дрон із ШІ, що здатний об'єднуватись з іншими. Усього координувати дії можуть до 100 дронів, а керувати ними може всього одна людина. Ці дрони призначені для розвідки, спостереження та точних ударів по живій силі й легкій неброньованій техніці.

Китай тим часом представив безпілотний літальний апарат, здатний запускати десятки менших дронів на базі штучного інтелекту. Він може перевозити до шести тонн озброєння або близько сотні "барражувальних боєприпасів" — дронів-камікадзе, які виявляють і атакують цілі автономно.

