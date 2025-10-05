Внаслідок атаки в місті є пошкодження приватних будинків.

В неділю, 5 жовтня, російські окупанти атакують бойовими дронами місто Харків. Як повідомив в своєму Telegram-каналі мер Харкова Ігор Терехов, ворог запустив по місту 15 безпілотників.

Оновлено 0:58: "Кількість постраждалих в Харкові збільшилася до чотирьох. До медиків звернувся 63-річний чоловік. Йому надається медична допомога", - повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

До цього він повідомив, що троє людей зазнали гострої реакції на стрес внаслідок ворожої атаки БпЛА на Харків. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Оновлено в 23:51: Терехов повідомив про трьох постраждалих.

"За даними нашого Ситуаційного центру, Харків був атакований ворожими дронами 15 разів", - повідомив Терехов.

За його словами, під атакою перебував Новобаварський район. Наразі наслідки уточнюються, але вже є інформація про пошкодження приватних будинків.

Мер Харкова попередив містян про те, що загроза ударів зберігається та закликав людей бути обережними.

Потім підтвердилися атаки ще на один район Харкова.

"Зафіксовано ще один удар ворожим бойовим дроном по Шевченківському району міста. Наслідки уточнюються", - написав Терехов.

Наслідки атаки Росії на Україну в ніч на 5 жовтня

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство енергетики України проінформувало, що Росія в ніч на 5 жовтня завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. В Запоріжжі пошкоджено внаслідок ворожої атаки обладнання, що призвело до вимкнень електроенергії жителям обласного центра та Запорізького району. У відомстві також додали, що складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях.

Також ми писали, що Росія масовано атакувала Львів та область. Ворог запустив 90 дронів та ракет. На жаль, підтвердилася інформація про п'ятьох загиблих. Відомо, що постраждали Львівський, та Стрийський райони, були влучання і в Дрогобицькому районі. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що пошкоджено понад 1000 вікон, школу, садочок і церкву.

