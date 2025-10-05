Представники Піднебесної заявили, що позиція країни "широко визнається міжнародною спільнотою".

Міністерство закордонних справ Китаю прокоментувало інформацію щодо надання Пекіном росіянам супутникових даних для завдання ракетних ударів по Україні. В Піднебесній заявили, що їм нічого про це невідомо, і запевнили, що дотримуються чесної та об’єктивної позиції в цьому питанні.

Про це Офіс речника китайського МЗС на запит кореспондента "Укрінформу".

"Нам невідома ситуація, про яку ви згадали", - ідеться в повідомленні.

Крім того, в дипломатичному представництві заявили, що дотримуються чесної та об’єктивної позицію щодо російсько-української війни.

"Позиція Китаю щодо "української кризи" (так в Пекіні називають повномасштабне вторгнення Росії в Україну, – УНІАН) завжди була відкритою, чесною, об’єктивною та неупередженою, що широко визнається міжнародною спільнотою", - вказано в повідомленні.

Масована атака Росії на Україну - головні новини

В ніч на 5 жовтня російська армія завдала по Україні комбінованого удару із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, морського та наземного базування. Повітняі сили ЗСУ виявили 549 засобів повітряного нападу, з яких 496 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що російська окупаційна армія запустила різні засоби ураження з різних боків, узявши Львівську область у півкільце.

Пізніше ЗМІ повідомилит, що під час масованої російської атаки над західними областями України, зокрема над Львівщиною, зафіксували проліт щонайменше трьох китайських розвідувальних супутників. Поки невідомо, чи проводили китайські супутники фактичну розвідку під час атаки на Україну, однак факт їхнього синхронного прольоту викликав занепокоєння.

