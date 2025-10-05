Путін не захистив: колишнього сирійського диктатора могли отруїти, - ЗМІ

Башар Асад потрапив до реанімації із симптомами серйозного отруєння.

Сирійський диктатор Башар Асад, який переховується у Росії, імовірно, пережив важке отруєння. Нещодавно його госпіталізували з симптомами отруєння, пише New York Post.

За даними видання, 20 вересня Асада доставили до відділення невідкладної допомоги у приватну лікарню поблизу Москви. Він був у критичному стані та потрапив до реанімації. У лікарні він провів дев'ять днів і був виписаний після стабілізації, повідомляється з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини.

"Його отруїли вдома на віллі під Москвою, яка охороняється російською владою", - йдеться у статті.

При цьому зазначається, що пересування Асада обмежені, але в нього багато відвідувачів на віллі.

У повідомленні сирійських джерел вказується, що наразі невідомі причини вірогідного отруєння та не можна стверджувати, що Асада дійсно планували позбутися.

"Лише сторона, яка проводила операцію, знає, чи була вона спрямована на вбивство Башара Асада, чи на те, щоб зганьбити російський уряд", – додається у повідомленні.

Джерела видання стверджують, що уряд Росії не має жодного стосунку до отруєння. Але припускають, що "це могло бути зроблено з метою звинуватити російський уряд" та показати, "що президент Путін не здатний його захистити".

Офіційно у Росії не коментують це питання.

Як живе Башар Асад у Росії

Нагадаємо, що минулого року Асад покинув Сирію після революції та переховується у Москві разом з родиною. При цьому його дружина, яка має британське громадянство, за даними ЗМІ, веде перемовини про розлучення та переїзд до Лондону. Вона подала запит до суду і чекає рішення.

Також ЗМІ пишуть, що Асад живе із суворими обмеженнями, без права займатися публічною діяльністю. А його активи заморожені.

Тим часом у Лівані при спробі сісти в літак затримали двох жінок - близьких родичок родини Асадів. За даними ЗМІ, це були дружина та донька двоюрідного брата колишнього диктатора, які нелегально потрапили в Ліван. Свекор та дідусь цих жінок - Ріфат Асад. Це дядько Башара Асада, якого вважають відповідальним за обстріли цивільних міст та масову загибель громадян.

