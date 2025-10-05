Унаслідок пожежі згорів Мі-8, у якому зберігалося паливо, рятувальне й парашутно-десантне спорядження, а також піротехнічні засоби.

На аеродромі в Новочеркаську рік тому стався випадок, коли військовий Росгвардії спалив гелікоптер Мі-8 разом із десантним спорядженням.

Про подію повідомило російське видання "Коммерсант". Зокрема, російське слідство з'ясувало, що офіцер попри заборону керівництва та високу пожежну небезпеку, наказав підлеглому спалити сміття у спеціально викопаній ямі. Але через недбалість вогонь перекинувся на суху траву, а потім і на стоянку авіатехніки.

Унаслідок пожежі згорів Мі-8, у якому зберігалося паливо, рятувальне й парашутно-десантне спорядження, а також піротехнічні засоби.

Збитки для 685-го окремого змішаного авіаційного полку особливого призначення Росгвардії оцінили у 574 млн 229 тис. 709 руб.

Нещодавно військовий суд у Росії розглянув апеляцію на вирок офіцеру Миколі Новосьолову, ухвалений раніше Новочеркаським гарнізонним судом.

Фігуранта судили за статею про недбалість (ст. 293 Кримінального кодексу РФ), що спричинила особливо великий матеріальний збиток.

Офіцер визнав провину, після чого суд призначив йому штраф у розмірі 350 тис. руб та позбавив права обіймати керівні посади на рік.

Цивільний позов військової частини про відшкодування повної суми збитків задоволено частково - з Новосьолова стягнули 5 млн руб.

Представники авіаполку оскаржили рішення, вимагаючи компенсувати всю суму збитків, але апеляційна інстанція залишила вирок без змін. Судді наголосили, що при місячному доході в 37,2 тис. руб офіцер фізично не зможе відшкодувати повну вартість спаленого Мі-8.

Вчора Сили оборони уразили ракетний корабель РФ. Зокрема, як повідомляли у Генштабі, в районі Онезького озера (Республіка Карелія) пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М".

А чьогодні у районі населеного пункту Котлярівка Сили оборони України FPV- дроном "мінуснули" російський гелікоптер Мі-8, командиром якого був Михайло Авраменко. За його даними, окупант Авраменко загинув під час атаки на вертоліт.

