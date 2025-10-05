Китай зіткнувся із серйозною проблемою, яку доведеться розв'язати для домінування в галузі авіаносців.

Китай домігся величезних успіхів у галузі будівництва авіаносців. Нещодавно Пекін представив свій новітній корабель, з якого літаки злітають за допомогою електромагнітних катапульт. Ця технологія раніше була унікальною для передових авіаносців класу "Джеральд Р. Форд" ВМС США.

У Business Insider порівняли новітні китайські авіаносці з американськими кораблями. За словами експертів, авіаносцям КНР ще далеко до того, щоб битися на рівні кораблів ВМС США.

Зазначається, що головна проблема полягає не в будівництві кораблів, а в накопиченні досвіду, підготовці екіпажів і розробці доктрини їхнього використання.

"Спроєктувати і побудувати щось можна набагато швидше, ніж підготувати групу людей, які будуть цим керувати", - розповів журналістам Брайан Кларк, відставний офіцер підводного флоту ВМС США і експерт з питань оборони в Інституті Хадсона.

Загалом у Китаю є три авіаносці - "Ляонін", "Шаньдун" і "Фуцзянь". Третій корабель поки проходить морські випробування.

У виданні наголосили, що перші "Ляонін" і "Шаньдун" побудовані за радянськими проектами й оснащені трамплінами для зльоту літаків. "Фуцзянь" же більш технологічний і має електромагнітні катапульти.

Журналісти нагадали, що у ВМС США є 11 атомних авіаносців. У всіх китайських кораблів традиційні двигуни, хоча є свідчення того, що Китай розробляє проєкт з ядерною енергетичною установкою.

Ба більше, тільки в одного з китайських авіаносців є катапульта для запуску літаків, тоді як усі американські авіаносці оснащені ними. Авіаносець "Джеральд Р. Форд" був першим подібним кораблем з електромагнітними катапультами.

У виданні додали, що активні авіаносці Китаю супроводжуються флотом винищувачів четвертого покоління. Американські кораблі оснащені змішаним парком літаків четвертого і п'ятого поколінь.

Проте експерти в розмові з журналістами визнали, що китайський флот пройшов величезний шлях лише за десять років. Пекін не тільки наздоганяє новітні технології, а й повністю пропустив етап парових катапульт, на відміну від ВМС США.

У виданні поділилися, що електромагнітні катапульти на "Фуцзянь" дають змогу Китаю запускати більш різноманітні авіаційні сили, що включають не тільки винищувачі, а й засоби повітряного раннього попередження та управління, такі як літак KJ-600. Також китайські бойові літаки можуть злітати з повним запасом палива і озброєння, що підвищує їхню ефективність.

У виданні зазначили, що Китай все ще новачок в операціях з авіаносцями. Китайські авіаносці тільки нещодавно почали виходити за межі прибережних вод, в основному в західній частині Тихого океану.

"У них просто немає того ядра, яке необхідне для виконання цієї роботи в кілька змін на всьому авіаносному флоті. Тоді як у США операціями запуску літаків із катапульти і відновленням літаків керують офіцери, на китайських авіаносцях ці посади обіймають набагато більш високопоставлені співробітники, що вказує на те, що досвід обмежений невеликою групою високопоставлених осіб", - сказав журналістам Кларк.

У виданні додали, що Китай міг розпочати роботу над четвертим авіаносцем. Проте поки неясно, чи буде він оснащений атомною силовою установкою.

Китай показав польоти винищувачів з авіаносця "Фуцзянь"

Раніше китайці оприлюднили перші кадри повноцінних польотів з борту свого нового авіаносця "Фуцзянь". Були показані не тільки кадри зльоту і приземлення старого палубного винищувача J-15T, а й нового палубного винищувача п'ятого покоління J-35.

Зазначається, що винищувачі запускали за допомогою електромагнітної катапульти (EMALS). Єдиним введеним в експлуатацію авіаносцем, оснащеним такою системою, є авіаносець "Джеральд Р. Форд" ВМС США.

