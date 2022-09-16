Раніше стало відомо про документ з підписом Палагнюка, у якому йшлося про "стурбованість" через перехід громад УПЦ МП до ПЦУ.

У Службі Безпеки України відреагували на скандал, який розгорівся довкола того, що в установі нібито "стурбовані" переходом громад УПЦ МП до ПЦУ. Заступника начальника ГУ СБУ Києва та області Юрія Палагнюка відсторонили після того, як стало відомо, що у документах з його підписом йшлося про "загрози для національної безпеки".

Про це виданню LB.ua повідомили у Службі безпеки України.

Так, в СБУ наголосили, що листи, які були надіслані на адресу Дарницької райдержадміністрації за підписом Палагнюка, є його власною ініціативою, а не позицією Служби.

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"Тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк відсторонив заступника начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області Юрія Палагнюка від займаної посади через оприлюднену інформацію щодо його втручання у процес переходу релігійних громад від УПЦ до ПЦУ", - повідомляє видання.

Окрім цього в СБУ додали, що кадрове рішення щодо Палагнюка Малюк вже прийняв. Йдеться саме про виведення в розпорядження, тобто відсторонення.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у листі заступника начальника Головного управління СБУ у м. Києві і Київської області Юрія Палагнюка від 7 вересня на адресу Дарницької райдержадміністрації йшлося про те, що СБУ нібито "стурбована" переходом громад УПЦ МП до ПЦУ.

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