На багатьох вулицях Києва сьогодні спостерігається досить щільний рух, який призвів до утворення заторів.

Затори в Києві у середу зранку, 24 лютого, зібралися на всіх основних магістралях міста.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори на мостах Києва

Сьогодні складнощі з проїздом у напрямку правого берега є майже на всіх мостах через Дніпро, окрім Дарницького мосту - там рух досить вільний.

Найбільші складнощі спостерігаються на мосту Метро та мосту Патона. Рух Північним, Південним мостами щільний.

Затори на лівому березі Києва

Лівий берег Києва сковують затори на великих проспектах та під'їздах до метро.

Сьогодні затори спостерігаються на проспекті Романа Шухевича від перетину з вулицею Оноре де Бальзака до парку Муромець.

Затор на Броварському проспекті починається в районі "Лівобережної".

Вже традиційний затор зібрався на проспекті Миколи Бажана - цього ранку він починається перед "Осокорками". Також ускладнено рух на проспекті Петра Григоренка в напрямку Дарницького шосе і на вулиці Здолбунівській в напрямку Григоренка.

Невеликий затор спостерігається на вулиці Братиславська, Миропільська, щільний трафік на проспекті Визволителів.

Ситуація на правому березі Києва

На правому березі Дніпра затори виникли на проспекті Степана Бандери та вулиці Олени Теліги в бік Дорогожичів. Затори є також на вулиці Вадима Гетьмана від вулиці Олекси Тихого до Караваєвих Дач.

Щільний трафік спостерігається на Севастопольській площі та проспекті Валерія Лобановського в обох напрямках.

На проспекті Перемоги затори зібралися від метро "Житомирської" до "Берестейської", та від "Політехнічного інституту" й до центру міста вже по бульвару Шевченка.

Не поспішає вулиця Щербаківського в бік метро "Нивки".

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Затори на вулиці Юрія Іллєнка (від КІМО до вулиці Деревлянської та при під'їзді до Лук'янівської). Також тягучки є на вулиці Січових Стрільців в обох напрямках.

У заторі стоїть Петрівська алея і Паркова дорога.

Тягучка зібралася на вулиці Жилянській, у заторі стоять вулиці Короленківська, Велика Васильківська.

Затор спостерігається на Набережному шосе (від мосту Метро до Подолу).

Нікуди не подівся й традиційний затор на Набережно-Рибальській вулиці та Гаванському мосту в бік Подолу.

Щільно рухаються вулиці Кирилівська, Автозаводська, Богатирська, Дегтярівська, Щусєва (від Сирця до Дорогожичів).

Також проблеми є на Голосіївському проспекті в бік центру. Стоїть в заторі Кільцева дорога в районі Жулян.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвого рецепту столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

День поїздки. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це вагомий привід змінити її.

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Автор: Олександр Топчій