Глава держави наголосив, що перемога була б неможливою без внеску українського народу.

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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Глава держави наголосив, що перемога була б неможливою без внеску українського народу.

«Що для нас перемога над нацизмом? Це вдячність. Яка не має меж, строків давності чи географічного поділу... Це пам'ять. Про її страшну ціну. Про те, що у Другій світовій загинуло понад вісім мільйонів українців. Що додому не повернувся кожен п'ятий українець. Що загалом війна забрала щонайменше 50 мільйонів людських життів", – зазначив Зеленський.

«Для нас перемога над нацизмом – це вистражданий скарб, а не черговий привід поїхати на шашлики. Це не наліпки на авто, а квіти на могилу предкам. Це не карнавал, не костюмована вечірка. Й точно не фотосесія політиків у формі армії, до якої вони не мали відношення… Це причетність до великої справи для людства», - продовжив президент.

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Автор: Дмитро Захаров