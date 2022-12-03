Президент прокоментував намагання окупантів вкрасти в України Григорія Сковороду.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде зупинятися на півшляху і запевнив в нових кроках після вже зроблених у напрямку духовної незалежності нашого народу.

"Цими днями ми зробили частину кроків, щоб гарантувати духовну незалежність нашого народу. Бачу, що люди підтримують ці кроки. І дуже потужно підтримують. І це ще не все. Будуть іще кроки. Україна більше ніколи не буде зупинятися на півшляху", - зазначив глава держави у своєму вечірньому відеозверенні до українців.

Крім того Зеленський нагадав, що цими днями відзначається 300 років від народження Григорія Сковороди.

Відео дня

"Нашого філософа, який навчав щастя й пізнання себе, пошуку справді свого у цьому світі… Було б смішно, якби не було гірко, що окупанти намагаються вкрасти в України й цього українця. Щось там розказують, ніби й Сковорода – їхній. Але ж ми знаємо, що їм його не спіймати. Як ніколи не спіймати, не зупинити, не зламати й не полонити Україну", - наголосив президент.

Перевірка діяльності УПЦ МП: деталі

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