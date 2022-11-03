Президент наголосив, що витерпіти російський енерготерор – це національне завдання українців.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на вечір 3 листопада від електроспоживання тимчасово відключені близько 4,5 млн споживачів.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Загалом по країні ураження об’єктів енергетики є в різних областях – це обсяг генерації і транспортування електрики, який забезпечує мільйони людей. Лише станом на цей вечір від споживання тимчасово відключені за аварійними та стабілізаційними графіками близько 4,5 млн споживачів", - зазначив президент.

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За його словами, зокрема, йдеться про Київ та десять областей: Київщину, Дніпропетровщину, Житомирщину, Запоріжжя, Сумщину, Кіровоградщину, Харківщину, Чернігівщину, Хмельниччину та Черкащину.

Зеленський додав, що також можливі відключення в інших регіонах.

"Витерпіти російський енерготерор, пройти й таке випробування – це наше національне завдання, одне з основних зараз. Сам факт, що Росія вдалася до терору проти енергетики, свідчить про слабкість ворога. Вони не можуть перемогти Україну на полі бою і тому намагаються ось так зламати наших людей – принизити українців, ударити по духу нашого народу, по спротиву наших людей. Вірю, що це Росії не вдасться", - наголосив він.

Глава держави також закликав місцеву владу у всіх містах і громадах України стежити, щоб не було непотрібного використання електрики.

"Зараз точно не час для яскравих вітрин, вивісок, реклам та іншого подібного освітлення", - сказав Зеленський.

Він також звернувся до енергокомпаній із закликом активніше роз’яснювати людям вибір графіків та адрес відключень

"Зараз час саме таких мікрокомунікацій. Люди мають право знати. І якщо споживачі звертаються й повідомляють про ту чи іншу несправедливість в енергозабезпеченні, будь ласка, реагуйте на це негайно. Працюйте разом із місцевою владою. Якщо хтось без світла по вісім чи десять годин, а через дорогу підключене все разом із вуличним освітленням, то це однозначно несправедливо. Треба робити все, щоб відключення були передбачуваними й цілком зрозумілими для споживачів", - додав президент.

Обмеження споживання електроенергії в Україні

У жовтні РФ завдала кілька відчутних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок цих ударів в Україні пошкоджено 40% енергоінфраструктури.

Після ракетних атак в країні почали застосовувати графіки обмеження електропостачання споживачів та закликали їх економити електрику у пікові години навантаження.

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