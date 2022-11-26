Це станеться, якщо споживання різко зросте.

Президент України Володимир Зеленський попередив про можливі вечірні відключення електрики. За словами голови держави, їх почнуть реалізовувати, якщо споживання різко зросте. Саме тому важливо економити електроенергію.

Відповідну заяву Зеленський зробив у традиційному щоденному зверненні до українців 26 листопада. Як повідомив президент, енергетики продовжують відновлення системи. Вже з'явилося більше можливостей генерувати електрику і доставляти її споживачам.

Станом на ранок вдвічі менше абонентів зіткнулися з відключеннями в порівнянні з вчорашнім днем. Однак повністю забезпечити громадян України енергопостачанням поки не виходить.

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"У 14 областях і в Києві все ще діють обмеження для більш ніж 100 тисяч абонентів в кожному з регіонів. Якщо ввечері споживання зросте, кількість відключень може збільшитися. Це ще раз говорить про те, як важливо зараз берегти енергію і споживати її раціонально", — підсумував Зеленський.

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В НЕК "Укренерго" повідомили: "Виробники електроенергії зараз покривають близько 75% від потреб споживання. Однак ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні на всій території України діє режим обмеження споживання".

Жителям столиці в ДТЕК "Київські електромережі" пообіцяли, що з 26 листопада відключення електрики триватимуть не більше 5 годин. Світло подаватимуть по черзі.

На Дніпропетровщині сьогодні довелося задіяти екстрені відключення. Причиною стало перевищення ліміту споживання.

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