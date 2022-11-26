Президент України Володимир Зеленський попередив про можливі вечірні відключення електрики. За словами голови держави, їх почнуть реалізовувати, якщо споживання різко зросте. Саме тому важливо економити електроенергію.
Відповідну заяву Зеленський зробив у традиційному щоденному зверненні до українців 26 листопада. Як повідомив президент, енергетики продовжують відновлення системи. Вже з'явилося більше можливостей генерувати електрику і доставляти її споживачам.
Станом на ранок вдвічі менше абонентів зіткнулися з відключеннями в порівнянні з вчорашнім днем. Однак повністю забезпечити громадян України енергопостачанням поки не виходить.
"У 14 областях і в Києві все ще діють обмеження для більш ніж 100 тисяч абонентів в кожному з регіонів. Якщо ввечері споживання зросте, кількість відключень може збільшитися. Це ще раз говорить про те, як важливо зараз берегти енергію і споживати її раціонально", — підсумував Зеленський.
Ситуація з енергопостачанням в Україні: остання інформація
В НЕК "Укренерго" повідомили: "Виробники електроенергії зараз покривають близько 75% від потреб споживання. Однак ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні на всій території України діє режим обмеження споживання".
Жителям столиці в ДТЕК "Київські електромережі" пообіцяли, що з 26 листопада відключення електрики триватимуть не більше 5 годин. Світло подаватимуть по черзі.
На Дніпропетровщині сьогодні довелося задіяти екстрені відключення. Причиною стало перевищення ліміту споживання.