Зеленський наголосив, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що світ відзначає День пам’яті та примирення, щоб пам’ятати про ціну миру.

Про це йдеться у заяві Зеленського на сторінці Офісу президента у Facebook.

Читайте такожПоліція нагадала про відповідальність за демонстрацію заборонених серпа і молотаГлава держави наголосив, що вшанування пам’яті загиблих 8 травня покликане «зберегти та зрозуміти історію повніше, бо вона – спільна, одна для всіх».

«Щоб ніколи не забути, що нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує лише на засудження. Ніколи не забути, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму», – додав президент.

«І точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому», – наголосив Зеленський.

Він зауважив, що Друга світова стала найстрашнішою в історії людства.

"Тому були створені міжнародні інституції та правила для підтримки глобального миру. Поважати їх – обов'язок усіх людей, а особливо – очільників держав та інших політиків. Та щоб ніколи не забути, що мир втрачається надзвичайно легко. І це справжнє щастя, коли вдається його відновити", – заявив Зеленський.

День пам'яті та примирення 8 травня

Кожного року 8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення. Цей день присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.

7 травня 1945 року у французькому місті Реймсі був підписаний Акт воєнної капітуляції Німеччини, який набув чинності 8 травня о 23:01. Проте на вимогу Кремля 9 травня 1945 року о 00:43 за московським часом у передмісті німецької столиці Карлсхорсті був підписаний ще один "Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини".

За своєю суттю другий "Акт" підтвердив документ, підписаний днем раніше у Реймсі, і підтвердив час припинення вогню – 8 травня о 23:01 за середньоєвропейським часом (9 травня о 1:01 за московським).

У 2004 році рішенням 59-ї сесії Генеральної асамблеї ООН 8 та 9 травня було проголошено Днями пам’яті та примирення. Резолюція ООН пропонує державам-членам ООН, неурядовим організаціям і приватним особам в один або обидва ці дні вшановувати пам’ять усіх жертв Другої світової війни.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська