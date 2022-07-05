Президент попросив Генштаб надалі не ухвалювати подібних рішень без нього.

Президент Володимир Зеленський зажадав від Генерального штабу доповісти йому про ситуацію із забороною на поїздки для чоловіків країною без спецдозволу і без його відома не приймати таких рішень.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави 5 липня.

"Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів… Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що в Україні розробили порядок надання дозволу на виїзд військовозобов'язаним за межі місця проживання.

Згодом у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили інформацію про заборону залишати місце проживання військовозобов'язаним призовного віку без дозволу військкомату. Ця ініціатива вже викликала чимало критики.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що військовозобов'язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час повинні отримати дозволи у територіальних центрах комплектування.

Після цього у Генштабі ЗСУ знову пояснили, що для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у територіальному центрі комплектування та соцпідтримки.

"Якщо в межах області — не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області — теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл", - сказав представник Генштабу полковник Олександр Хлись.

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