Там зазначили, що санкції ЄС спрямовані конкретно на уряд і економічну еліту РФ.

Європейський союз не зможе ввести повну заборону на видачу віз громадянам Росія, оскільки це не відповідає візовій політиці ЄС.

Про це повідомили в Єврокомісії у відповідь на запит фінського видання Helsingin Sanomat.

Там зазначили, що санкції проти РФ спрямовані конкретно на уряд і економічну еліту. Їхня мета не допустити фінансування агресивної війни в Україні.

"Завжди є групи людей, яким мають бути видані візи, такі як гуманітарні особи, члени сім'ї, журналісти та дисиденти", - додали у відомстві.

Однак у відповідь на питання, чи порушувалось таке питання на засіданнях, в ЄК відмовилися відповідати, пославшись на конфіденційність обговорень.

Зазначається, що у Фінляндії триває дискусія про обмеження видачі туристичних віз росіянам. Фінів дратує, що росіяни продовжують їхати до Фінляндії і Європи в той час, як РФ перебуває в стані війни з Україною.

Гельсінкі розглядають можливість обмеження видачі туристичних віз, зокрема, шляхом обмежень у прийомі заявок і більш частих відмов.

Нагадаємо, раніше Естонія запропонувала Євросоюзу заборонити видавати візи росіянам.

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